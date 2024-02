Bridgestone Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Bridgestone Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Gut" eingestuft. Der Kurs liegt 5,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 10,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen der Kommunikation ergaben ebenfalls überwiegend positive Signale in den letzten zwei Wochen.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Bridgestone eine Rendite von 3,19 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 2,91 Prozent liegt. Dies führt jedoch nur zu einer neutralen Einschätzung, da die Differenz nicht signifikant ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Bridgestone wird als neutral eingestuft, während der 25-Tage-RSI ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt wird die Bridgestone Aktie basierend auf technischer Analyse und Anleger-Sentiment als positiv bewertet.