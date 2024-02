Bridgestone Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bridgestone bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,47 Euro für jeden Euro Gewinn von Bridgestone zahlt. Dies liegt 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Bridgestone in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ist Bridgestone derzeit +5,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt +10,78 Prozent, was zu einer weiteren Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.