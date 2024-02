Bridgestone Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Der Aktienkurs von Bridgestone wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" betrachtet. Mit einer Rendite von 38,02 Prozent liegt Bridgestone um mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 40,42 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Bridgestone mit 2,4 Prozent darunter. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bridgestone diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an zehn Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die automatische Analyse der Kommunikation ergab hauptsächlich positive Signale, wodurch Bridgestone insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bridgestone-Aktie beträgt 57, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,2 ebenfalls neutral. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für Bridgestone.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet, der bei 5881,71 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 6300 JPY weicht um +7,11 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 6152,18 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bridgestone-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.