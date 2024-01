Bridgestone Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Bridgestone hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 38,17 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Bridgestone eine Underperformance von -4,7 Prozent verzeichnet hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 21,64 Prozent, wobei Bridgestone um 11,83 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Bridgestone in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Bridgestone beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,19 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 2,98) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Bridgestone eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und dass in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bridgestone-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bridgestone.