BridgestoneADR Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Bridgestone: Aktuelle Analyse und Bewertung

Der japanische Automobilzulieferer Bridgestone weist eine Dividendenrendite von 3,33 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3,06 %) nur einen leichten Anstieg darstellt. Die Differenz beträgt lediglich 0,28 Prozentpunkte, weshalb die aktuelle Einstufung als "Neutral" zu bewerten ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Bridgestone-Aktie aktuell bei 5736,73 JPY verläuft. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs mit 6009 JPY einen Abstand von +4,75 Prozent aufgebaut hat. Ebenso ist das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage neutral einzustufen, da der GD50 bei 5931,38 JPY liegt, was einer Differenz von +1,31 Prozent entspricht.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Bridgestone ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was bedeutet, dass die Börse 11,3 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 21 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 14, was die Aktie als unterbewertet einstuft und somit als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur Branchenperformance erzielte Bridgestone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,76 Prozent. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 33,88 Prozent, was zu einer Underperformance von -5,11 Prozent führt. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Bridgestone mit 8,69 Prozent über dem Durchschnitt von 20,07 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.