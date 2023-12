BridgestoneADR Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Bridgestone eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Signal, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Bridgestone daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positiv ausfiel. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bridgestone von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man hingegen die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage, so wird deutlich, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Bridgestone-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Bridgestone-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,88 Prozent erzielt, was 0,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Automatische Komponenten" liegt die Rendite jedoch um 11,41 Prozent unter dem Durchschnitt, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für Bridgestone liegt aktuell bei 68,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.