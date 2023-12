BridgestoneADR Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Bridgestone als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bridgestone-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,98 und ein Wert für den RSI25 von 48,11. Auf dieser Basis wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Bridgestone in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dies zeigt, dass das Interesse der Anleger an dem Unternehmen gestiegen ist. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Bridgestone beschäftigt. Weitergehende Studien und Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bridgestone 11, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" unterbewertet ist. Auf dieser Basis erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.