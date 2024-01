Bridgepoint löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Bridgepoint wurde der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 78,08 Punkten, was darauf hinweist, dass die Bridgepoint-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 33,94, was darauf hindeutet, dass Bridgepoint weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die von Analysten abgegebene Bewertung für die Bridgepoint-Aktie ist derzeit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 255,5 GBP, was einem Abwärtspotential von -3,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (265 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bridgepoint-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 210,12 GBP. Der letzte Schlusskurs (265 GBP) weicht somit um +26,12 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (231,81 GBP) liegt der letzte Schlusskurs um +14,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bridgepoint-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Bridgepoint in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie wurde auch häufiger diskutiert als normal und verzeichnet eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung versehen.