Bridgepoint Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Bridgepoint-Aktie erhält aktuell eine "Gut"-Bewertung von Analysten. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch die durchschnittliche Empfehlung der letzten Monate ist "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 1,47 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Bridgepoint eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab jedoch eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund von vermehrt negativen Themen in den Diskussionen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bridgepoint-Aktie aktuell überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deuten auf eine Überverkauft-Situation hin, wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält die Bridgepoint-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund mittlerer Aktivität in den Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.