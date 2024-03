Bridgepoint Aktie: Ist das noch normal?

Die Bridgepoint-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 276,8 GBP gehandelt, was einem Anstieg um +3,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiver bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +25,07 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Bridgepoint von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 als gut und keiner als neutral oder schlecht bewertet. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 238,5 GBP, was einem Rückgang um -13,84 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Bridgepoint diskutiert wurde. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bridgepoint-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.