Bridgepoint Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der Bridgepoint-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 207,51 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 286,2 GBP weicht somit um +37,92 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 216,35 GBP über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +32,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Bridgepoint-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 5 Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten zeigt, dass alle 5 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Auch für den letzten Monat ergibt sich eine "Gut"-Gesamteinschätzung auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Das durchschnittliche Kursziel von 255,5 GBP ergibt eine mögliche Abwärtsbewegung von -10,73 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Bridgepoint von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bridgepoint-Aktie zeigt einen Wert von 11,61, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 9 und wird ebenfalls als überverkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zur Bridgepoint-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Anleger-Sentiment eine neutrale Bewertung für die Bridgepoint-Aktie.