Bridge Investment Holdings Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 zu normieren. Der RSI von Bridge Investment liegt bei 82,18, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 78,45, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen für Bridge Investment zeigen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 11 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 73,23 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bridge Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,45 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,35 USD weicht somit um -32,8 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,61 USD unter dem letzten Schlusskurs (-26,25 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Bridge Investment in den vergangenen Wochen kaum Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke führt. Insgesamt erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.