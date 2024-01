BridgeBio Pharma Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Für die Bridgebio Pharma-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,81 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Bridgebio Pharma abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bridgebio Pharma liegt bei 43,83 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 13,26 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Bridgebio Pharma eingestellt waren, mit acht positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch größtenteils neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Bridgebio Pharma auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 25,07 USD, was einer Kurssteigerung von +54,37 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 33,68 USD, was einer Abweichung von +14,9 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die technische Analyse somit auch ein "Gut"-Rating für die Bridgebio Pharma-Aktie.