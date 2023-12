BridgeBio Pharma Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Analystenbewertung für die Aktie von Bridgebio Pharma auf langfristiger Basis ist positiv. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im zurückliegenden Monat wurden 1 positive und 0 neutrale oder negative Empfehlungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 43,83 USD, was einer Erwartung von 14,75 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine positive Einschätzung.

Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine positive Stimmung rund um die Aktie von Bridgebio Pharma. In den letzten zwei Wochen überwiegen positive Meinungen und Themen. Basierend auf dieser Stimmung wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bridgebio Pharma-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI gibt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen Wochen für Bridgebio Pharma eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.