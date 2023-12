BridgeBio Pharma Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von Bridgebio Pharma wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 7 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 43,83 USD, was einem Abwärtspotential von -0,13 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Bridgebio Pharma eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Bridgebio Pharma-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 23,68 USD, während der letzte Schlusskurs bei 43,89 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +85,35 Prozent. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 30,59 USD, was einer Abweichung von +43,48 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird die Bridgebio Pharma auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, jedoch in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität geführt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab eine negative Änderung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.