BridgeBio Pharma Aktie: Einfach unglaublich

Die Bridgebio Pharma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 27,91 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +21,82 Prozent vom letzten Schlusskurs von 34 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (37,04 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bridgebio Pharma-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen auf einen Zeitraum von 7 Tagen bezieht. Der RSI der Bridgebio Pharma liegt bei 48,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, weist mit 56,01 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analysteneinschätzung basierend auf 6 Bewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 5 Einstufungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Die kurzfristige Betrachtung basierend auf den letzten Analysen zeigt eine Gesamteinschätzung "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 46,83 USD, was eine potenzielle Steigerung um 37,75 Prozent vom letzten Schlusskurs (34 USD) aus bedeutet. Somit ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" basierend auf den abgegebenen Kurszielen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Bridgebio Pharma langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.