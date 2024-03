BridgeBio Pharma Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Bridgebio Pharma wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,89 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, wodurch das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bridgebio Pharma damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der aktuelle Kurs der Bridgebio Pharma von 29,58 USD weist eine +0,07 prozentige Entfernung vom GD200 (29,56 USD) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 33,65 USD, was einem Kursabstand von -12,1 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Bridgebio Pharma-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bridgebio Pharma-Aktie werden 5 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. In den letzten vier Wochen wurde eine erhöhte Aktivität in der Internet-Kommunikation für Bridgebio Pharma gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.