BridgeBio Pharma Aktie: Aufgepasst!

Die Aktie der Bridgebio Pharma wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 5 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Bridgebio Pharma. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 46,83 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 61,61 Prozent vom letzten Schlusskurs bei 28,98 USD bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" basierend auf der Analystenbewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bridgebio Pharma liegt bei 80,42 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 56,91, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie der Bridgebio Pharma mit einem aktuellen Kurs von 28,98 USD um -19,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +0,49 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bridgebio Pharma in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bridgebio Pharma wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.