Brid.TV bietet jetzt Video Content for Publishers an

Belgrad, Serbien, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -Brid.TV, ein führender Anbieter von Videoplattformen und Anzeigenaufträgen für mittlere und große Publisher, gab heute die Einführung von Brid.TV Video Content for Publishers bekannt, einem neuen Lösungspaket für Unternehmen, die ihr Videoanzeigeninventar erstellen oder ergänzen möchten.„Brid.TV Video Content for Publishers bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre eigenen Inhalte zu ergänzen und zusätzliche Werbemöglichkeiten zu schaffen, die Kosten zu senken und das Engagement der Nutzer zu steigern", so Uros Jojic, Präsident von Brid.TV. „Da Videoanzeigen in der Regel einen höheren CPM haben als Anzeigeformate, wird dies wertvollere Werbeeinnahmequellen schaffen. Da die Videos von Brid.TV gehostet werden, fallen für den Publisher außerdem keine Hosting- und Vertriebskosten an. Zudem steigern Videoinhalte nachweislich das Engagement und die Verweildauer der Nutzer, so dass dies eine großartige Möglichkeit ist, die Leistung der Webseiten und Apps von Publishern zu verbessern," kommentierte er.Die Videoinhalte von Brid.TV Video Content for Publishers decken mehrere wichtige Bereiche ab - Nachrichten, Sport, E-Sport, Musik und Mode - und bieten Tausende von Videos zur Auswahl. Sie sind auf Anfrage für Premium-Nutzer auf der Plattform verfügbar.Um mehr über Video Content for Publishers sowie die weiteren Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens zu erfahren, wenden Sie sich bitte hier (https://www.brid.tv/contact/?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=content&utmcontent=contact-pr-content) an Brid.TV.Informationen zu Brid.TVBrid.TV ist ein Premium-Video- und Ad-Tech-Unternehmen, dem eine ständig wachsende Zahl von Publishern, Werbenetzwerken und anderen videofokussierten Unternehmen vertraut. Es ist eine erstklassige Lösung für die Erkennung, das Hosting, die Verwaltung und die Verbreitung von Videoinhalten. Dank seiner großen Erfahrung in den Bereichen Ad-Tech und Monetarisierung ist Brid.TV in der Lage, fortschrittliche Ad-Stack-Tools für Publisher bereitzustellen, die ihnen einen Vorsprung verschaffen und gleichzeitig den Anzeigenertrag maximieren.Zusätzlich zu der robusten Videoplattform bietet Brid.TV qualitativ hochwertige Anzeigenaufträge, Videoinhalte, White-Label-OTT-Apps und ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Erfüllung der Anforderungen von Publishern durch das interne Kundenerfolgsmanagement.Weitere Informationen finden Sie auf der Brid.TV Webseite (https://www.brid.tv/video-content-for-publishers/?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=content&utmcontent=landing-pr-content) und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/brid-video-doo/)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2040282/Brid_TV_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bridtv-bietet-jetzt-video-content-for-publishers-an-301781678.htmlPressekontakt:Borivoj Ivanovic,borivoj.ivanovic@brid.tv,+381 655 115 001Original-Content von: Brid.TV, übermittelt durch news aktuell