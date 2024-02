Brickworks Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtzahl der Bewegungen. Ein RSI-Wert von 13,69 zeigt an, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Brickworks in dieser Kategorie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Brickworks überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird die Brickworks auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet, da der Kurs um +10,76 Prozent über dem GD200 verläuft. Der GD50 beträgt 27,98 AUD, was einer Abweichung von +4,5 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Brickworks hierbei eine Bewertung von "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um die Brickworks. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien nimmt jedoch ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält die Brickworks in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".