Brickworks Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Diskussionen über Brickworks in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt viele positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen angesammelt. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert in den letzten Tagen angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Brickworks in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Brickworks beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Brickworks in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt beträgt für die Brickworks-Aktie aktuell 25,34 AUD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau (-0,67 Prozent Abweichung im Vergleich) und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einem "Neutral"-Rating. In Summe wird Brickworks auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Brickworks liegt bei 84,11, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25 für die Brickworks bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.