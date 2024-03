Brickworks Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies erfolgt durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Brickworks-Aktie liegt aktuell bei 63, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 38,85 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Brickworks somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In Bezug auf Brickworks zeigt die Diskussionsintensität der letzten Monate nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Brickworks führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Brickworks-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Brickworks veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine neutrale bis positive Einschätzung für Brickworks basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.