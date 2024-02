Brickworks Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktie von Brickworks auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Brickworks diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Brickworks gering war, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für die Stimmung eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brickworks-Aktie zeigt einen Wert von 74 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,65, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt, zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Brickworks-Aktie von 28,13 AUD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Brickworks-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.