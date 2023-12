Brickworks Aktie: So kann es weitergehen!

Bei Brickworks gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Die Analyse basiert auf der Meinung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, und da keine besondere Tendenz zu positiven oder negativen Themen festgestellt wurde, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Brickworks liegt derzeit bei 21,34 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 dagegen zeigt an, dass Brickworks weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Brickworks-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Brickworks eingestellt waren. Insgesamt gab es sieben positive Tage, ein negativer Tag und drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Brickworks-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,41 AUD. Der letzte Schlusskurs von 27,12 AUD weicht somit um +6,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,52 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Brickworks-Aktie damit insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.