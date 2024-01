Brickworks Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Brickworks-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 25,65 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 27,15 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +5,85 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 25,84 AUD über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +5,07 Prozent bedeutet. Daher erhält die Brickworks-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird dem Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik ausgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Brickworks-Aktie. Der RSI7 liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 34,18 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Brickworks-Aktie. Positive Meinungen häufen sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Beobachtungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Brickworks insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Insgesamt erhält die Brickworks-Aktie also positive Bewertungen aus charttechnischer Sicht, während die Einschätzungen bezüglich des Anleger-Sentiments und der Kommunikation im Netz neutral ausfallen.