Brickworks Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI von Brickworks liegt bei 72,81, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39 für Brickworks, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Brickworks festgestellt werden. Dies gilt sowohl für die Stärke der Diskussion als auch für die Veränderung der Anzahl der Beiträge. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Brickworks für diese Stufe daher ebenfalls ein "Neutral".

Die Diskussionen rund um Brickworks in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Die überwiegende Mehrheit der Meinungen und Kommentare in den letzten beiden Wochen war positiv, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Brickworks bei 26,97 AUD inzwischen +3,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls die Einstufung als "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 bei +4,9 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.