Brickworks Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Brickworks-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 25,51 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 27,71 AUD liegt, was einer Abweichung von +8,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 25,65 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,03 Prozent entspricht und somit zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage für die Brickworks-Aktie bei 20 liegt, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 39,2, was darauf hindeutet, dass Brickworks weder über- noch unterkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Brickworks.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Brickworks in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.