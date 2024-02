Brickworks Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen hatte die Brickworks-Aktie einen RSI-Wert von 74, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 44,65 ist die Aktie jedoch weder über- noch unterkauft, weshalb sie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Brickworks-Aktie zeigen eine eher schwache Aktivität und geringe Veränderungen, weshalb sie hier ebenfalls als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Brickworks-Aktie zeigt, dass sie über die letzten 200 Handelstage einen deutlichen Anstieg verzeichnet hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum Durchschnitt.

Abschließend wurde auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht, wobei überwiegend positive Kommentare und Themen zu Brickworks festgestellt wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Brickworks-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren, die von "Schlecht" über "Neutral" bis hin zu "Gut" reicht.