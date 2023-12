Brickell Biotech Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Stärke Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Fresh Tracks Therapeutics-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 46 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Fresh Tracks Therapeutics basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Fresh Tracks Therapeutics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen eher neutral waren, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich also insgesamt eine neutrale bis negative Einschätzung für die Fresh Tracks Therapeutics-Aktie.