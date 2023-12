Brickell Biotech Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen hat der RSI von Fresh Tracks Therapeutics einen Wert von 93,33 erreicht, was ihn als "schlecht" einstuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, liegt bei 61,67, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein RSI-Rating von "schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein entscheidender Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Fresh Tracks Therapeutics veröffentlicht. In den letzten Tagen gab es keine starken positiven oder negativen Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Fresh Tracks Therapeutics 0,75 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,79 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +5,33 Prozent. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,89 USD, was einem Abstand von -11,24 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "neutral".

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Fresh Tracks Therapeutics war mittelmäßig, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "schlecht" führt.