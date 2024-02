Brickell Biotech Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Fresh Tracks Therapeutics betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 37,19 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend wird Fresh Tracks Therapeutics in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Fresh Tracks Therapeutics von 0,995 USD inzwischen um +6,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum gleitenden Durchschnitt von +25,95 Prozent ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Die Dividendenrendite von Fresh Tracks Therapeutics beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,53 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ist die Aktie von Fresh Tracks Therapeutics nach Meinung der Redaktion bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.