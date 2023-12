Brickability Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten Wochen gab es bei Brickability keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Brickability bei 37,5 liegt, was als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch der RSI25 von 25 Tagen deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt sich eine Abweichung von -8,88 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der aktuelle Schlusskurs darüber (+5,48 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Brickability daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für Brickability ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch aktuelle Bewertungen zeigen eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Somit erhält Brickability für diesen Abschnitt in Summe eine "Gut"-Bewertung.