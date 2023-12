Brickability Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Brickability wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 11,18 Punkten, was darauf hinweist, dass Brickability überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 24,49 eine Überverkaufssituation an. Somit erhält das Wertpapier für beide Betrachtungen eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Brickability auf sozialen Plattformen wird als neutral bewertet, da die Kommentare und Themen in den vergangenen Tagen vor allem neutral waren.

Aus charttechnischer Sicht wird Brickability mit einer "Gut"-Bewertung versehen, da der Schlusskurs am letzten Handelstag sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt von 55,81 GBP als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 50,62 GBP liegt.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal eine positive und kein einziges neutrales oder negatives Rating für Brickability vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Allerdings erwarten die Analysten eine negative Entwicklung des Kurses um 100 Prozent, weshalb für die Bewertung durch institutionelle Analysten insgesamt die Stufe "Gut" vergeben wird.