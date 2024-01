Brickability Aktie: Immer mit der Ruhe

Gemäß der Analysteneinschätzung erhielt die Brickability-Aktie in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut"-Rating, 0 "Neutral"-Rating und 0 "Schlecht"-Rating. Dies deutet darauf hin, dass die Analysten insgesamt positiv gegenüber Brickability eingestellt sind. Es liegen derzeit keine aktuellen Analystenupdates zu Brickability vor.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Brickability-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 55,81 GBP. Der letzte Schlusskurs von 63 GBP weicht somit um +12,88 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 50,62 GBP unter dem letzten Schlusskurs (+24,46 Prozent Abweichung), was ebenfalls auf eine positive Entwicklung hinweist.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Brickability von der Redaktion insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten eine positive Einschätzung abgeben, die technische Analyse auf eine gute Entwicklung hindeutet, die Anlegerstimmung neutral ist und auch das Sentiment und Buzz als neutral bewertet werden.