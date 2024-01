Brickability Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Brickability derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 55,55 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (56 GBP) um +0,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 52,97 GBP, was einer Abweichung von +5,72 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Brickability als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 92,31 für 7 Tage. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung von Anlegern ergab, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Von Analysten wird die Brickability-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Insgesamt erhält Brickability eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.