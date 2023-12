Bri-Chem Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den letzten Wochen konnte bei Bri-chem keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen könnte. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Bri-chem daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende, also das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, liegt die Dividendenrendite von Bri-chem derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" hat eine Dividendenrendite von 2,67, was zu einer negativen Differenz von -2,67 Prozent zur Bri-chem-Aktie führt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bri-chem bei 9,63, während der Branchendurchschnitt bei 29,04 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Bri-chem. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,44 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,33 CAD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 0,39 CAD um -15,38 Prozent unter dem Aktienkurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.