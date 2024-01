Bri-Chem Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten zwei Wochen wurde Bri-chem von hauptsächlich privaten Anlegern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Basierend auf diesen Informationen ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung und somit eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche verzeichnete Bri-chem in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,9 Prozent, was eine Underperformance von -59,68 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Bri-chem sogar um 56 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Bri-chem ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Bri-chem beträgt 0 Prozent und liegt somit 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bri-chem von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bri-chem liegt bei einem Niveau von 50 und führt somit zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Bri-chem.