Brewbilt Brewing Co Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten Wochen wurde bei Brewbilt Brewing eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Diese Veränderung basiert auf der Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Insgesamt erhält Brewbilt Brewing daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Brewbilt Brewing als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert für sieben Tage als auch der RSI25-Wert für 25 Tage ergeben eine "Schlecht"-Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Brewbilt Brewing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Brewbilt Brewing derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung, was die Einstufung "Schlecht" nach sich zieht. Der Unterschied beträgt 11546,48 Prozentpunkte, was auf eine große Differenz hinweist.

