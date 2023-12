Brewbilt Brewing Co Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Brewbilt Brewing gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Stimmung und Diskussionsintensität in Bezug auf Brewbilt Brewing beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Brewbilt Brewing in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Brewbilt Brewing ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Brewbilt Brewing-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt ebenfalls 50, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite für Brewbilt Brewing beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Brewbilt Brewing von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.