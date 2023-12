BrewBilt Manufacturing Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Brewbilt Manufacturing liegt bei 40, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,48 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Daher ist die Gesamtbewertung als "Neutral" zu betrachten.

Das Sentiment und der Buzz spielen auch eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Brewbilt Manufacturing zeigen sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist stark rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, da kaum Veränderungen zu erkennen sind. Daraus ergibt sich wiederum eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in Brewbilt Manufacturing im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel eine geringere Dividendenrendite von 0 % erzielen, was einem Ertrag von 17,04 Prozentpunkten unter dem Durchschnitt entspricht. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Brewbilt Manufacturing. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Brewbilt Manufacturing daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Brewbilt Manufacturing von der Redaktion Bewertungen von "Neutral" bis "Schlecht" in Bezug auf den Relative Strength Index, das Sentiment und die Dividendenpolitik, während die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet wird.