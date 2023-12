Breville Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Stimmung und der Buzz um das Unternehmen Breville werden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Breville in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Breville. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Breville wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 26,49 Punkten, was darauf hinweist, dass die Breville-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass Breville überverkauft ist (Wert: 29,41), und die Aktie erhält auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Damit erhält Breville eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende hat Breville derzeit eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,48 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Breville-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.