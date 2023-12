Breville Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Diskussionen über Breville in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls positive Signale. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,75 AUD, während der Aktienkurs mit 26,37 AUD um +21,24 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 23,17 AUD weist eine Abweichung von +13,81 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Wert zu bewerten ist. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Aktie von Breville.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Breville aktuell mit einem Wert von 0,46 überverkauft ist, was wiederum als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 29 deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Breville einen Wert von 31,86, was deutlich über dem Branchenmittel in der "Haushalts-Gebrauchsgüter" Branche liegt. Dadurch wird der Titel als überbewertet eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung, dass die Aktie von Breville bezogen auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse mit "Gut" angemessen bewertet ist, während die fundamentale Analyse auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist.