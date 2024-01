Breville Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Breville beträgt das aktuelle KGV 32, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29 für Haushalts-Gebrauchsgüter eine Überbewertung des Unternehmens bedeutet. Aus dieser fundamentalen Perspektive erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende von Breville, die bei 1,51 % liegt, ist das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,34 % bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 4,83 Prozentpunkte, was die Einstufung als "Schlecht" rechtfertigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Breville-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 22,33 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 26,99 AUD liegt damit deutlich darüber (+20,87 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie auf dieser Basis führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (24,63 AUD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt (+9,58 Prozent), was ein "Gut"-Rating für die Breville-Aktie bedeutet. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen wurde in den letzten Wochen bei Breville festgestellt. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine Tendenz zu besonders negativen Themen zu beobachten ist. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird als negativ bewertet. Zusammengefasst erhält Breville in dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.