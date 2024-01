Breville Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Breville in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die geringe Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit für Breville führen zu diesem Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit bei Breville 1, was eine negative Differenz von -5 Prozent zum Branchendurchschnitt von Haushalts-Gebrauchsgütern bedeutet. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In den letzten zwei Wochen wurde Breville von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Breville als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34,68, was einen Abstand von 19 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,26 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.