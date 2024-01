Breville Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Aktie von Breville wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,68 bewertet, was 18 Prozent höher ist als der Durchschnitt der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (29,37). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Dividendenrendite von Breville liegt bei 1,51 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,76 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral, was zu einer entsprechenden Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ist die Breville-Aktie derzeit 5,07 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 14,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht.