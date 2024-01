Breville Aktie: Anleger aufgepasst!

Breville: Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet

In den letzten zwei Wochen wurde Breville von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen analysiert und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Breville-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 22,33 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (26,99 AUD) liegt daher deutlich darüber (Unterschied +20,87 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Breville-Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs auch hier über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen gezeigt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Insgesamt bekommt Breville in dieser Stufe daher ein "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Breville bei 32 liegt. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist Breville damit überbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anleger-Stimmung und gute technische Bewertung, die jedoch durch eine negative Entwicklung im Sentiment und Buzz sowie Fundamentaldaten getrübt wird.