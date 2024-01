BrevilleADR Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Breville hat in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern erhalten. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) betrachtet die technische Analyse das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Breville-Aktie bei 49,67, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher ergibt sich für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 31, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Breville-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen aktuellen Wert von 22,33 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 26,99 AUD liegt, was einem Unterschied von +20,87 Prozent entspricht, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (24,63 AUD) und einem letzten Schlusskurs über diesem Wert (+9,58 Prozent) erhält die Breville-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating. Somit ergibt sich für die einfache Charttechnik insgesamt eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Breville eine Ausschüttung von 1,51 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (6,34 %) niedriger ist. Die Differenz von 4,83 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.