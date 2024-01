BrevilleADR Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI hat die Breville aktuell einen Wert von 49,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 31. Dies deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und die Einstufung auf dieser Basis lautet ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Breville-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 22,33 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 26,99 AUD liegt, was einen Unterschied von +20,87 Prozent ausmacht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie damit als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (24,63 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+9,58 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Breville-Aktie führt. Somit erhält die Breville-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe ein "Gut"-Rating.

Bei einer Dividende von 1,51 % ist Breville im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (6,34 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 4,83 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Breville beträgt das aktuelle KGV 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 29 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Breville damit derzeit überbewertet und erhält in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht" von der Redaktion.