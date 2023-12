BrevilleADR Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Das wird errechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Breville wird der RSI sowohl auf kurze Sicht (7 Tage) als auch auf längere Sicht (25 Tage) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Breville-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 29,41, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Das Sentiment und der Buzz um Breville werden ebenfalls analysiert, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich so für Breville in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Breville-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,95 AUD. Der letzte Schlusskurs von 26,78 AUD weicht somit um +22 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (23,7 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Breville-Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Breville derzeit eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,48 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt -4 und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.