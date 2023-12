BrevilleADR Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die australische Firma Breville gilt im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter mit einer Dividendenrendite von 2,01% als niedrig bewertet. Dies ergibt sich aus einer Differenz von 4,5 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt von 6,5%. Aufgrund dieser Bewertung wird das Unternehmen derzeit als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Breville mit einem Wert von 31,86 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 28,34. Das bedeutet eine Überbewertung von 12%. Daher wird die Aktie auch auf Grundlage dieses Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet liefert ebenfalls interessante Informationen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien verfolgt wird, zeigt hingegen ein positives Bild. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Breville in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

